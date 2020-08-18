Faydalarını kimse bilmiyor! Kiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsiniz...

Kiraz, çoğu insan tarafından sevilerek tüketilen, farklı renklere ve büyüklüğe sahip olan lezzetli bir meyve çeşididir. Kirazın faydaları dünya çapında bilinirken kiraz saplarının faydaları herkes tarafından bilinmiyor.

1. TOKSİN ATMAYA YARDIMCI

Her ne kadar kirazın kendisi de detoks özelliği taşısa da, asıl özelliğin kirazın saplarında olduğunu söylemek daha doğru olur. Kiraz saplarında bulunan antioksidanlar sayesinde vücudumuz gereksiz toksinleri atarak daha sağlıklı bir hale gelir.

2. BÖBREK TAŞLARINI TEMİZLER

Kiraz sapı çayı antienflamatuar özelliği sayesinde böbreklerde taş oluşumunu engellemekle kalmıyor, aynı zamanda böbreklerde oluşmuş böbrek taşlarının temizlenmesinde de büyük rol oynuyor.

3. ROMATİZMA VE GUT HASTALIKLARININ ETKİLERİNİ AZALTIR

Eklem bölgelerinde oluşan keskin ağrıları kiraz sapı çayının içerisindeki flavonoidler ile dindirmeniz mümkün. Flavonoidler hücre yenilenmesini hızlandıran antioksidanlardır ve kiraz sapı çayı yardımcı bir flavonoid kaynağı olarak görülebilir.