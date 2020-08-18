Faydalarını kimse bilmiyor! Kiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsiniz...

Kiraz, çoğu insan tarafından sevilerek tüketilen, farklı renklere ve büyüklüğe sahip olan lezzetli bir meyve çeşididir. Kirazın faydaları dünya çapında bilinirken kiraz saplarının faydaları herkes tarafından bilinmiyor.
1. TOKSİN ATMAYA YARDIMCI
Her ne kadar kirazın kendisi de detoks özelliği taşısa da, asıl özelliğin kirazın saplarında olduğunu söylemek daha doğru olur. Kiraz saplarında bulunan antioksidanlar sayesinde vücudumuz gereksiz toksinleri atarak daha sağlıklı bir hale gelir.
2. BÖBREK TAŞLARINI TEMİZLER
Kiraz sapı çayı antienflamatuar özelliği sayesinde böbreklerde taş oluşumunu engellemekle kalmıyor, aynı zamanda böbreklerde oluşmuş böbrek taşlarının temizlenmesinde de büyük rol oynuyor.
3. ROMATİZMA VE GUT HASTALIKLARININ ETKİLERİNİ AZALTIR
Eklem bölgelerinde oluşan keskin ağrıları kiraz sapı çayının içerisindeki flavonoidler ile dindirmeniz mümkün. Flavonoidler hücre yenilenmesini hızlandıran antioksidanlardır ve kiraz sapı çayı yardımcı bir flavonoid kaynağı olarak görülebilir.
4. KOLESTEROL SEVİYESİNİ DENGEDE TUTAR
Eğer yüksek kolesterolden şikayetçiyseniz günde 1-2 fincan kiraz sapı çayı ile birlikte kolesterol seviyenizi dengede tutabilirsiniz. (Doktor gözetiminde tüketilmesi önerilir.)
5. AĞRI KESİCİ ETKİYE SAHİP
Kiraz sapı çayı ağrı kesici olarak kullanılabilir. Özellikle ağrı kesiciler ile böbreklerini yormak istemeyen insanlar kiraz sapı çayı ile hem hücrelerini güçlendirebilir hem de gereksiz ilaç kullanımından uzak durur.
6. ÖDEM ATTIRIR
Kiraz sapının antioksidan özelliği vücudun ödemlerden arınmasını sağlar.
7. İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNDA ETKİLİ
Ağrılı ve sancılı geçen idrar yolu enfeksiyonlarını rahatlatmak adına kiraz sapı çayı tüketilebilir. Kiraz sapının antiseptik özelliği sayesinde idrar yolundaki enfeksiyonun iyileşmesindeki süreç hızlandırılır.
8) KARACİĞERİN TEMİZLENMESİNDE ROL OYNAR
Antioksidan özelliği sayesinde kiraz sapı çayı ile birlikte zamanla yıpranmış karaciğerin eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olabilirsiniz.
9) TANSİYONU DENGEDE TUTAR
Sakinleştirici özelliğe de sahip olan kiraz sapı, çay olarak tüketildiğinde tansiyonunuzu dengeleyerek olumlu sonuçlar verebilir. (Doktor gözetiminde tüketilmesi tavsiye edilir.)
KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL TÜKETİLİR?
Kirazlar tüketildikten sonra saplarının ayrılıp güneş ile birlikte kurutulması önerilir. Kurutma işlemi geniş bir tepsi ya da temiz bir bez üzerinde yapılabilir. Kiraz saplarının kuruduğundan emin olduktan sonra kaynatma işlemine geçilebilir. 20 adet kiraz sapı 1 fincan çay için yeterli olacaktır. 5 dakika boyunca kaynatılan kiraz saplarını tüketebilirsiniz. Unutmayın, demleme süresi ne kadar uzarsa çayın acılaşma oranı da bir o kadar artacaktır. Dilerseniz çayınızı demledikten sonra servis ederken limonla tatlandırabilirsiniz.
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