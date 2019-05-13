Fazıl Say, Zorlu PSM'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "PSM Caz Festivali"nde müzikseverlerle buluştu.

"Her müziğin caz festivali" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde sahne alan sanatçı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verdi.

Konsere gelenlere teşekkür eden Say, sanatseverlerin yoğun ilgisi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Fazıl Say, "İnsan İnsan" isimli eseri seslendirmeden önce Anneler Günü'ne işaret ederek, "Ben bu şarkıyı Anneler Günü'nde tüm annelere ithaf etmek istiyorum. Aynı zamanda kendi annemi de rahmetle anarak, onun anısına..." ifadelerini kullandı.

Konserin ikinci bölümünde vokalde Serenad Bağcan'ın eşlik ettiği sanatçı, Bağcan ile çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini belirterek, "Bu şarkılar yorumcusunu yirmi yılı aşkın bir süre bekledi. Şarkıları ben 1994'te bestelemiştim. 2013'te de Serenad’la tanışıp CD'mizi çıkarmıştık." dedi.

İlk bölümde, "Körfez Dalgaları", "Brahms İzmir'de", "Kordon’da Sessiz Sabah", "Chopin İzmir'de", "Urla Şiiri", "Rahmaninov İzmir'de" ve "İzmir Süiti Opus 79" adlı eserleri sunan sanatçı, ikinci bölümde ise Nazım Hikmet, Ömer Hayyam, Can Yücel, Turgut Uyar ve Edip Cansever'in eserlerine yaptığı besteleri yorumladı.

Say ile Bağcan, konserin sonunda ise "Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor" şarkısını icra etti.

PSM Caz Festivali, 1 Haziran'a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde devam edecek.

