Fazla kilolardan kurtulamadıysanız üzülmeyin! İşte daha fit gösteren kıyafet tüyoları...

Şişman olmasanız da bazı kıyafetlerle şişman, uzun olmasanız da bazı kıyafetlerle uzun görünebilirsiniz. Bu aslında kıyafetlerin ve tarzın oluşturduğu bir göz yanılsamasıdır. Bu durumdan faydalanarak sizi daha zayıf gösterecek kıyafet ve aksesuar seçimleri yapabilirsiniz. Tabii yalnızca siz öyle istiyorsanız! Çünkü bedeniniz her haliyle sizi yansıtır ve her haliyle güzeldir. Şişman olduğunuzu ve başkaları için zayıf görünmeniz gerektiğini düşünmeyin; siz eşsizsiniz ve kimseye güzellik standardı borcunuz yok. Yalnızca siz öyle istiyorsanız, işte detaylar!

DİKEY ÇİZGİLERİN BÜYÜSÜ

Yatay çizgilere sahip bir kıyafet giydiğinizde, daha kısa ve şişman görünürsünüz. Dikey çizgiler ise vurguyu uzunlamasına dağıttığı için sizi çok daha zayıf ve uzun gösterir. Öte yandan, dikkat edilmesi gereken tek şey kıyafetin dikey çizgili olması değildir. Eğer kıyafetiniz üzerinize yapışıyorsa ve bedeni ideal değilse, dikey çizgili olsa dahi işe yaramaz. Çünkü kıyafet üzerinize yapıştığında tüm çizgiler vücudunuza göre bozulacak ve dağınık bir görüntü oluşturacak. Uygun beden seçeneği kullandığınızda ise büyülü bir sonuca ulaşabilirsiniz.