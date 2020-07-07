Fazla kilolardan kurtulamadıysanız üzülmeyin! İşte daha fit gösteren kıyafet tüyoları...

Şişman olmasanız da bazı kıyafetlerle şişman, uzun olmasanız da bazı kıyafetlerle uzun görünebilirsiniz. Bu aslında kıyafetlerin ve tarzın oluşturduğu bir göz yanılsamasıdır. Bu durumdan faydalanarak sizi daha zayıf gösterecek kıyafet ve aksesuar seçimleri yapabilirsiniz. Tabii yalnızca siz öyle istiyorsanız! Çünkü bedeniniz her haliyle sizi yansıtır ve her haliyle güzeldir. Şişman olduğunuzu ve başkaları için zayıf görünmeniz gerektiğini düşünmeyin; siz eşsizsiniz ve kimseye güzellik standardı borcunuz yok. Yalnızca siz öyle istiyorsanız, işte detaylar!
Yatay çizgilere sahip bir kıyafet giydiğinizde, daha kısa ve şişman görünürsünüz. Dikey çizgiler ise vurguyu uzunlamasına dağıttığı için sizi çok daha zayıf ve uzun gösterir. Öte yandan, dikkat edilmesi gereken tek şey kıyafetin dikey çizgili olması değildir. Eğer kıyafetiniz üzerinize yapışıyorsa ve bedeni ideal değilse, dikey çizgili olsa dahi işe yaramaz. Çünkü kıyafet üzerinize yapıştığında tüm çizgiler vücudunuza göre bozulacak ve dağınık bir görüntü oluşturacak. Uygun beden seçeneği kullandığınızda ise büyülü bir sonuca ulaşabilirsiniz.
Siyah renk zayıf gösterir diye yıllardır tepeden tırnağa yas görüntüsüyle gezenlere kötü bir haberimiz var. Aslında siyah giymek zorunda değildiniz. Evet, siyah renk zayıf gösterir ama yalnızca doğru kullanıldığında!
Her insanın daha zayıf ve daha kilolu bölgeleri vardır. Zayıf olan bölgelerde açık renkler giyerek vurguyu bu alanlara yapabilir, kilolu olan bölgelerde ise daha koyu renkler ve uygun kesimli kıyafetler tercih ederek zıtlık oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kilolu olan bölgelerde koyu renk giyseniz dahi asla dar bedenler tercih etmemelisiniz.
Topuklu ayakkabılar, sizi daha uzun gösterir ve vücudunuzun daha dik durmasına yardımcı olur. Daha uzun olan insanları ise daha zayıf algılarız. Bu sebeple, abiye kıyafet ve topuklularla kendimizi daha zayıf hissederiz. Topuklu ayakkabının dik ve ince bir topuğa sahip olması bu etkiyi daha da arttıracaktır.
Giysilerinizin deseni kadar kesimi de önemlidir. Kilolu olduğunuz bölümü kapatacak kıyafetler tercih edebilirsiniz. Göbek için belden aşağısı bol bir bluz, kollar için dökümlü salaş bir kol, bacaklar için ise bol kesimli modeller gizleyici etki yaratırlar. V yakalı giysiler de gövdenizi daha uzun göstererek aynı etkiyi sunarlar. Zayıf olduğunuz alanlarda kıyafetleri dar kullanabilirsiniz.
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