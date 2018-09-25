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Fazla kilolarından tedaviyle kurtulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Hatay'da yaşayan 180 kilogram ağırlığındaki Fidan Altın, fazla kilolarından kurtulabilmesi için tedavi görecek

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 180 kilogram ağırlığındaki Fidan Altın, fazla kilolarından kurtulabilmesi için tedavi altına alındı.

Akbez Mahallesindeki evinden Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince ambulansla alınan 37 yaşındaki Altın, Hatay Devlet Hastanesine nakledildi.

Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı kilolarından kaynaklı şeker, kolesterol ve kalp rahatsızlığının bulunduğunu söyledi.

Görevliler tarafından ambulansa bindirilen Altın, "Bir an önce tedavi olarak kilolarımdan ve diğer rahatsızlıklarımdan kurtulmak istiyorum. En kısa zamanda eski sağlığıma kavuşmak istiyorum. Yetkililer sesimizi duydu çok şükür. Hatay Devlet Hastanesine gidiyoruz. Orada tedavi olacağım. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eşi Mustafa Altın da yardım çağrılarının karşılıksız kalmadığını kaydetti.

Yardım elini uzatan tüm devlet yetkililerine teşekkür eden Altın, eşinin en kısa zamanda eski sağlığına kavuşmasını diledi.

İki çocuk annesi Fidan Altın'ın kilolarına bağlı olarak gelişen hastalıklardan kurtulabilmesi için ailesi, basın ve sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulunmuştu.

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