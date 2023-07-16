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Fazla yolcu olduğu için taksimetre açmayıp ekstra para talep etmişti... O taksicinin akıbeti belli oldu!

16.07.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da fazla yolcu olduğu için taksimetreyi açmayıp ekstra para talep eden taksiciye 4 bin 405 TL ceza yazıldı ve taksisi trafikten men edildi.

Fazla yolcu olduğu için taksimetre açmayıp ekstra para talep etmişti... O taksicinin akıbeti belli oldu!

Dün öğlen vakitlerinde İstanbul'da Koza Mahallesi'nden Kumburgaz'a gitmek isteyen 5 kişiyi taksici fazla kişi oldukları için taksiye taksimetre açmadan almak istedi. Taksici her yolcudan ekstra para talep etmiş ve pazarlık görüntüleri yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

TAKSİCİYE CEZA

Bugün konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonrası sivil trafik ekiplerince yakalanan sürücü R.K.'ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/1-A (taşıma sınırının üzerinde yolcu almak) maddesinden 341 TL ve Ek2/5 (ilgili belediyeden alınan taşıma ruhsatının süresinin bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak) maddesinden 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 4 bin 405 TL idari para cezası uygulandı.

R.K.'nin kullandığı ticari taksi ise trafikten men edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taksi

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