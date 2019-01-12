HABER

FBI, ABD Başkanı Trump’ın Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturmuş

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2019 20:52 | Son Güncelleme

New York Times gazetesi, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 2017'de Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturduğunu iddia etti.

FBI, ABD Başkanı Trump’ın Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturmuş

New York Times'ta yer alan habere göre, Trump'ın FBI Başkanı James Comey'i kovmasının ardından davranışlarının ulusal güvenlik tehdidi teşkil edip etmediğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberde, FBI'ın ayrıca Trump'ın “bilerek” Rusya için çalışıp çalışmadığı ya da “farkında olmadan” Rusya'nın etkisinde kalıp kalmadığının incelediği öne sürüldü.

FBI'ın 2016'da seçim kampanyası sırasında Trump'ın Rusya ile bağlantısından şüphelendiği belirtilen haberde, Trump'ın göreve geldiği 2017'de ise bu bağlantılarla ilgili iddiaları soruşturan FBI Başkanı James Comey'i kovmasının şüpheleri güçlendirdiği kaydedildi.

Haberde ayrıca FBI'ın başlattığı soruşturmayı, ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in devraldığı belirtildi.

(AA)

PARTNERBir zamanlar kadınlar ona aşıktı! Ama bakın şimdi ne haldeBir zamanlar kadınlar ona aşıktı! Ama bakın şimdi ne halde
Suriye'de Görevli Gaziantep Vali Yardımcısı Hayatını KaybettiSuriye'de Görevli Gaziantep Vali Yardımcısı Hayatını Kaybetti
Diyarbakır’da ‘Leyla Güven’ GerilimiDiyarbakır’da ‘Leyla Güven’ Gerilimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Trump FBI soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Süre doldu, gerilim tırmanıyor! Krizde yeni perde

Süre doldu, gerilim tırmanıyor! Krizde yeni perde

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pompeo'dan kritik Türkiye mesajı!

Pompeo'dan kritik Türkiye mesajı!

Ukrayna Devlet Başkanı duyurdu: Türkiye’den alınması için anlaşma imzalandı!

Ukrayna Devlet Başkanı duyurdu: Türkiye'yle anlaşma imzalandı!

Fransa'nın başkenti Paris patlamayla sarsıldı

Fransa'nın başkenti Paris patlamayla sarsıldı

Paris'te patlama! Fransa'nın başkentinde panik (Terör saldırısı mı?)

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Reza Zarrab'dan rüşvet alan gardiyana verilen ceza belli oldu

Reza Zarrab davasında yeni gelişme

Makedonya'nın ismi resmen değişti!

Avrupa ülkesinin adı değişti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.