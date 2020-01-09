FBI ile Apple arasında şifre kırma tartışması yeniden alevlendi!

New York Times’ın haberine göre FBI, Apple’dan, geçen ay Florida’daki Pensacola donanma hava üssünde meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda zanlıya ait iki iPhone’nun şifrelerini kırmasını istediği kaydedildi.

Teknoloji şirketine gönderdiği mektupta FBI, saldırının zanlısı Suudi Hava Kuvvetlerine bağlı 21 yaşındaki Teğmen Mohammed Şamran’ın telefonlarına erişim sağlanamadığını iletti.

Apple’den yapılan açıklamada, mahkeme kararı ile bulut sistemindeki bilgilerin güvenlik güçleriyle paylaşabileceği, kullanıcıların telefonlarına yüklediği verilere ise Apple'ın da erişiminin olmadığı aktarıldı.

Apple, iPhone'un kendi hafızasındaki bilgilere erişim sağlamak için sistemde ‘arka kapı’ oluşturmaları gerektiğine işaret ederek, bunun da kullanıcı gizliliği ve siber güvenlik için tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini savundu.

FBI İLE APPLE ARASINDAKİ VERİ ERİŞİM TARTIŞMASI

Apple’ın 2014’te telefonlara şifreleme sistemi getirmesi, dijital verilere erişim isteyen FBI ile arasında tartışmalara neden olmuş, FBI Apple’ı ‘suçlulara güvenli bir alan açmakla’ eleştirmişti.