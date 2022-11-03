Feci kaza 19 yaşındaki Selin'i hayattan koparmıştı! Adli Tıp'tan rapor istenecek

Kaza, 15 Ağustos 2021'de saat 04.30 sıralarında, İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ardıç mevkisinde meydana geldi. E.B.'nin kullandığı çift kabinli kamyonet, kontrolden çıkarak evin bahçe kapısına çarpıp, takla attı. İhbar gelen sağlık ekipleri, kamyonetteki Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiğini, Ahmet Aksüt (21), Nimet Gamze Akovalı (26), Zeynep Özgen (18), Duygu Yedigöller (21), Gökçe Melek (22), Berk Akovalı (25), Berk Özgen (18), Batuhan Ertan (22), Simay Eralp (21), Bensu Umar (19), Mert Günay (21) ile sürücü Bodur'un da yaralandığını belirledi.

Yaralılar, çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kabakçı'nın cenazesi ise toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 0.67 promil alkollü sürücü , çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan sürücü, tahliye edildi. Soruşturmanın ardından kaza sırasında alkollü olan ve 5 kişilik kamyonete 13 kişiyi bindiren E.B. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından dava açıldı.

SANIK AVUKATINDAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın 3’üncü duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık E.B., taraf avukatları ve mağdurlardan bazıları katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı, geçen duruşmada istenilen olay yeri keşfinin yapıldığını ve hazırlanan raporun dosyaya eklendiğini söyledi. Bilirkişi raporuna itirazda bulunan sanık avukatı, yeni bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu. Sanık avukatının ardından iddia makamı, sanık için Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden rapor alınması talebinde bulundu. Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın adli kontrolünün devamına karar veren heyet, kusur tespitinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’nden rapor alınmasına hükmederek duruşmayı 2 Mart 2023'e erteledi.

(DHA)

