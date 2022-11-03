HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Feci kaza 19 yaşındaki Selin'i hayattan koparmıştı! Adli Tıp'tan rapor istenecek

Feci kaza 19 yaşındaki Selin'i hayattan koparmıştı! Adli Tıp'tan rapor istenecek

03.11.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geçen yıl meydana gelen feci kazada 19 yaşındaki Selin içinde bulunduğu kamyonetin takla atması sonucu yaşamını yitirmişti. 12 kişinin de yaralandığı olayda, kamyonet sürücüsü E.B.'nin kusur durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’nden rapor istenmesine karar verildi.

Feci kaza 19 yaşındaki Selin'i hayattan koparmıştı! Adli Tıp'tan rapor istenecek

Kaza, 15 Ağustos 2021'de saat 04.30 sıralarında, İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ardıç mevkisinde meydana geldi. E.B.'nin kullandığı çift kabinli kamyonet, kontrolden çıkarak evin bahçe kapısına çarpıp, takla attı. İhbar gelen sağlık ekipleri, kamyonetteki Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiğini, Ahmet Aksüt (21), Nimet Gamze Akovalı (26), Zeynep Özgen (18), Duygu Yedigöller (21), Gökçe Melek (22), Berk Akovalı (25), Berk Özgen (18), Batuhan Ertan (22), Simay Eralp (21), Bensu Umar (19), Mert Günay (21) ile sürücü Bodur'un da yaralandığını belirledi.

Yaralılar, çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kabakçı'nın cenazesi ise toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 0.67 promil alkollü sürücü , çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan sürücü, tahliye edildi. Soruşturmanın ardından kaza sırasında alkollü olan ve 5 kişilik kamyonete 13 kişiyi bindiren E.B. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından dava açıldı.

Screenshot_32

SANIK AVUKATINDAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın 3’üncü duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık E.B., taraf avukatları ve mağdurlardan bazıları katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı, geçen duruşmada istenilen olay yeri keşfinin yapıldığını ve hazırlanan raporun dosyaya eklendiğini söyledi. Bilirkişi raporuna itirazda bulunan sanık avukatı, yeni bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu. Sanık avukatının ardından iddia makamı, sanık için Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden rapor alınması talebinde bulundu. Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın adli kontrolünün devamına karar veren heyet, kusur tespitinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’nden rapor alınmasına hükmederek duruşmayı 2 Mart 2023'e erteledi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıktığı ev mezarı oldu! Duvar altında kalan adamın feci ölümüYıktığı ev mezarı oldu! Duvar altında kalan adamın feci ölümü
Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli olduMarmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
İzmir

En Çok Okunan Haberler

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar maaş alacak?

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar maaş alacak?

E-devlet'ten hemen sorgulayın! Araç sahipleri bu tuzağa dikkat!

E-devlet'ten hemen sorgulayın! Araç sahipleri bu tuzağa dikkat!

İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada

İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada

Dünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyor

Dünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyor

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

CHP'li belediye başkanına büyük şok! 6 ay vakit verildi

CHP'li belediye başkanına büyük şok! 6 ay vakit verildi

İlginizi Çekebilir

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Flaş fırsat: Samsung Galaxy Z Fold3 kısa süreliğine 1500 TL indirimle satışta!

Flaş fırsat: Samsung Galaxy Z Fold3 kısa süreliğine 1500 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.