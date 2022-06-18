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Feci kaza: Bariyere ok gibi saplandı! Çok sayıda yaralı var

18.06.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli - Muğla karayolu Kurudere mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Feci kaza: Bariyere ok gibi saplandı! Çok sayıda yaralı var

Denizli-Muğla karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplandı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli - Muğla karayolu Kurudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Y.’nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluğuna ok gibi saplandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Kale Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ayşe Y. (36) ile Ömer Y. (5) ve Elif Y. (3), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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