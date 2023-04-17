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Feci kaza can aldı! İkisi de henüz 16 yaşındaydı

17.04.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde direğe çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Şevval Ağdacı (16) ile yanındaki arkadaşı Meryem Yapıcı (16) hayatını kaybetti.

Feci kaza can aldı! İkisi de henüz 16 yaşındaydı

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Bayat ilçesi baraj yolunda meydana geldi. Şevval Ağdacı’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sürücü Şevval Ağdacı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Meryem Yapıcı'yı ise Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Yapıcı da müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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Şevval Ağdacı ve Meryem Yapıcı'nın cenazeleri morga konuldu. Hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı. Ağdacı ve Yapıcı'nın cenazelerinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar

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