Feci kaza! Karşı şeride geçip 3 araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Feci kaza, saat 14.00 sıralarında Konya-Ankara Karayolunun 66. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükür O. idaresindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Ahmet Y. idaresindeki otomobile, Hasan Ü. idaresindeki otomobile ve Serhat N. idaresindeki otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçlardan birinde bulunan Ayşe Yaşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü Ahmet Y., Hasan Ü., Serhat N. ve ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

