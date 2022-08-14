HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feci kaza! Karşı şeride geçip 3 araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Feci kaza! Karşı şeride geçip 3 araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

14.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek 3 otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Feci kaza! Karşı şeride geçip 3 araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Feci kaza, saat 14.00 sıralarında Konya-Ankara Karayolunun 66. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükür O. idaresindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Ahmet Y. idaresindeki otomobile, Hasan Ü. idaresindeki otomobile ve Serhat N. idaresindeki otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

225c9f68-ccf8-4e5f-918c-831de1d86abd

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçlardan birinde bulunan Ayşe Yaşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

94716cd6-8007-476b-9477-ec223dfe2488

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü Ahmet Y., Hasan Ü., Serhat N. ve ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılay İlçe Başkanı Munzur Çayı'nda boğulduKızılay İlçe Başkanı Munzur Çayı'nda boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
FBI baskın düzenlemişti! Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildiFBI baskın düzenlemişti! Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Başörtülü psikologlarla ilgili tartışma yaratan sözler

Başörtülü psikologlarla ilgili tartışma yaratan sözler

Polislik sınavında kopya iddialarıyla ilgili EGM'den açıklama

Polislik sınavında kopya iddialarıyla ilgili EGM'den açıklama

Otelde ölü bulunan iş insanı hakkında korkunç şüphe!

Otelde ölü bulunan iş insanı hakkında korkunç şüphe!

İlginizi Çekebilir

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.