Feci kaza! Uşak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Feci kaza, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Karadere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilkavak köyünden ilçe merkezine ilerlemekte olan Ali Telli (47) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Ali Telli Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Telli kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





