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Feci kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Nazik Daban'ın (66) yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Nazik Daban'ın (66) yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen kadını başka bir aracın ezdiği iddialarının ise doğru olmadığı belirlendi.
Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Burak H.D.'nin (32) aşırı hızla ilerlediği 07 HRC 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a çarptı. Kazanın şiddetiyle önce refüjde bulunan direğe çarpan Nazik Daban, ardından da karşı şeride fırladı. Gelen araçlar ise yerde hareketsiz kalan Nazik Daban'ın üzerinden geçmemek için güçlükle durabildi. Dengesini kaybederek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Burak H.D. ise yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazik Daban'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü Burak H.D. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Nazik Daban'ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemelerinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Nazik Daban'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
OTOMOBİL ÇARPMAMIŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, motosikletin çarpması sonrası karşı şeride geçen Nazik Daban'ın üzerinden bir otomobilin geçtiği iddiasını da araştırdı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Nazik Daban'ın üzerinden herhangi bir aracın geçmediğini, seyir halindeki araçların kadına çarpmamak için güçlükle manevra yaparak durabildiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, yaralı motosiklet sürücüsü Burak H.D.'nin de hastanede tedavisinin devam ettiği kaydedildi.
KAZA ANI KAMERADA
Diğer yandan kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a hızla gelen motosikletin çarptığı yer aldı. Kazanın şiddetiyle havalanan kadının direğe çarptıktan sonra karşı şeride düşüp, yerde hareketsiz kaldığı anlar görüldü. Olayı fark eden diğer sürücülerin ise kadına çarpmamak için güçlükle manevra yaptıkları görüntülere yansıdı.

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