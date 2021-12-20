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  4. Feci olay! Otomobil, kaynar su çukuruna düştü

Feci olay! Otomobil, kaynar su çukuruna düştü

20.12.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da bir araç, etrafında güvenlik önlemleri ve uyarı levhalarının bulunmayan sıcak su şebekesi çukuruna düştü. Sürücünün aracının üstüne çıkarak yara almadan kurtulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay! Otomobil, kaynar su çukuruna düştü

Kursk şehrinin ana ısıtma hatlarında meydana gelen patlamanın tamiri için belediye tarafından açılan kuyunun etrafında güvenlik önlemleri ve uyarı levhalarının bulunmaması nedeniyle bir araç şehrin sıcak su şebekesi çukuruna düştü. Aracın sürücüsü, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kursk Ana Bölge Ofisi'ne bağlı ekipler tarafından, araç ise kurtarma ekipleri tarafından vinç yardımıyla çıkarıldı. Çukurun dibinde kaynar suların biriktiği öğrenilirken sürücünün aracının üstüne çıkarak kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken Kursk Belediyesi de olayda ihmali bulunanların tespit edileceğini ve gereken disiplin cezalarının uygulanacağını duyurdu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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