HABER

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Kars'ta serebral palsili 11 yaşındaki öğrenci, okula annesinin sırtında gidip geliyor. Küçük Meryem, eğitimini sürdürdüğü Ağadeve İlkokuluna da genellikle annesinin sırtında gidiyor.

Merkeze bağlı Ağadeve köyünde oturan Turan-Bedriye Bayrambey çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Meryem Bayrambey, 1 yaşındayken ateşli hastalık geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi sırasında doktorlar, serebral palsi teşhisi koydukları minik kızın kalçasında bir çıkık olduğunu tespit etti.

Kızını okula her gün sırtında götürüyor

Erzurum'da tedavisine başlanan çocuğa hekimlerce kalça çıkığıyla ilgili ameliyat önerildi ve kemik erimesi teşhisi konuldu.
Buradaki gerekli tedavilere rağmen yürümesi düzelmeyen Meryem, hastalığı ve yürüme bozukluğu yüzünden yaklaşık 10 yıldır annesi ve yakınlarının yardımıyla hayata tutunuyor.
Küçük Meryem, eğitimini sürdürdüğü Ağadeve İlkokuluna da genellikle annesinin sırtında gidiyor. Kar ve çamurlu zeminde annesinin sırtında okula giden Meryem, anne sırtındayken sınıf ve okuldaki arkadaşları da ona eşlik ediyor.
Meryem, tedavisinin hızlı şekilde yapılması ve sağlığına kavuşması için sosyal medya aracılığıyla sesini yetkililere duyurmaya çalıştı. Meryem'in babası Turan Bayrambey, işi gereği İstanbul'da olması dolayısıyla Meryem'in yükünü daha çok annesi Bedriye tek başına üstlendi.
Halen Kars'ta tedavisi süren ve bir hastanede zaman zaman fizik tedavi gören Meryem, günlük yaşantısını ise hayırseverlerce bağışlanan engelli akülü araba ile sürdürüyor.
Meryem köy yollarının asfalt olmaması ve zaman zaman karlı ve çamurlu kötü ve olması nedeniyle akülü arabayı kullanamadığı için yaklaşık 1 kilometrelik okul yolunu anne sırtında gidip geliyor.
Anne Bedriye Bayrambey, AA muhabirine, tek isteğinin kızının bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu söyledi.
Kars'ta fizik tedavi gören kızının kendi ayakları üstünde durması için ilgililerden yardım talep eden Bayrambey, şöyle devam etti:
"Gideceği yere sırtımla götürüyorum. Elinden tutmam gerek, yoksa yere düşüyor. Kocam burada olmadığı için ben tek başıma bakmaktan yoruluyorum. Yorulduğumda sağ olsun yakınlarımızı bana yardımcı oluyor. Okula sırtımda götürüp getiriyorum. Benim istediğim kızım gezsin, dolaşsın, diğer çocuklar gibi oynayabilsin. Yemeğini yediriyorum, elinden tutup dışarıda gezdiriyorum."

'YÜRÜMEK, KOŞMAK VE KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURMAK İSTİYORUM'

'YÜRÜMEK, KOŞMAK VE KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURMAK İSTİYORUM'
İyileşmesi için çok dua aldığını ifade eden Meryem Bayrambey ise sosyal medyadaki paylaşımı devlet büyüklerinin ve yetkililerin kendisine yardım etmesi için yaptığını anlatarak, "Artık böyle yaşamak istemiyorum. Diğer çocuklar gibi yürümek ve oynamak istiyorum. Ayaklarım iyileşsin istiyorum. Ailem iyileşmem için hep bana dua ediyor. İyileşince kendim okula gitmek, kendim koşmak, kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum." diye konuştu.
Meryem Bayrambey, iyileştiğinde en büyük hayalinin öğretmen olup ailesine yardım etmek olduğunu söyledi.

'ANNEM ÇAMURDA ÇOK ZORLANIYOR'

'ANNEM ÇAMURDA ÇOK ZORLANIYOR'
Okula gittiğine mutlu olduğunu ifade eden Bayrambey, "Okula giderken mutlu oluyorum, arkadaşlarımla birlikte derslere çalışıyoruz. Okula yürüyerek gidemediğim için annem beni sırtında taşıyor. Annem çamurda çok zorlanıyor ama benim okumam için yapıyor. Annem beni okula götürünce çok mutlu oluyorum. Okula yürüyerek gitmek istiyorum, lütfen bana yardım edin." ifadesini kullandı.
Baba Turan Bayrambey, işi dolayısıyla İstanbul'da olduğunu, zaman zaman köye geldiğini anlatarak, "Eşim binbir türlü zahmetler içerisinde çocuğumu sırtına alıp okula gidip geliyor. Biz milletimizden, devletimizden yardım bekliyoruz. Çocuğumun yürümesini, okumasını ve öğretmen olmasını istiyorum." diye konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Serebral Palsi

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 1 yorum
64 yaşımdayım,ancak bu fedakar annenin elini öperim.Helal olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

Talimat verildi! Dev operasyon başladı

Talimat geldi! Dev operasyon başladı

Binali Yıldırım, İstanbul'da D-100 ve TEM'e alternatif olacak tünel ağı projesini açıkladı

Yıldırım açıkladı! D-100 ve TEM'in altından tüneller geçecek

E-5'te trafik terörü: Trafiği görüp geri geri yola çıktılar

E-5'te trafik terörü: Trafiği görüp geri geri yola çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.