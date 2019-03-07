Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Merkeze bağlı Ağadeve köyünde oturan Turan-Bedriye Bayrambey çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Meryem Bayrambey, 1 yaşındayken ateşli hastalık geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi sırasında doktorlar, serebral palsi teşhisi koydukları minik kızın kalçasında bir çıkık olduğunu tespit etti.

Kızını okula her gün sırtında götürüyor

Erzurum'da tedavisine başlanan çocuğa hekimlerce kalça çıkığıyla ilgili ameliyat önerildi ve kemik erimesi teşhisi konuldu.

Buradaki gerekli tedavilere rağmen yürümesi düzelmeyen Meryem, hastalığı ve yürüme bozukluğu yüzünden yaklaşık 10 yıldır annesi ve yakınlarının yardımıyla hayata tutunuyor.

Küçük Meryem, eğitimini sürdürdüğü Ağadeve İlkokuluna da genellikle annesinin sırtında gidiyor. Kar ve çamurlu zeminde annesinin sırtında okula giden Meryem, anne sırtındayken sınıf ve okuldaki arkadaşları da ona eşlik ediyor.

Meryem, tedavisinin hızlı şekilde yapılması ve sağlığına kavuşması için sosyal medya aracılığıyla sesini yetkililere duyurmaya çalıştı. Meryem'in babası Turan Bayrambey, işi gereği İstanbul'da olması dolayısıyla Meryem'in yükünü daha çok annesi Bedriye tek başına üstlendi.

Halen Kars'ta tedavisi süren ve bir hastanede zaman zaman fizik tedavi gören Meryem, günlük yaşantısını ise hayırseverlerce bağışlanan engelli akülü araba ile sürdürüyor.

Meryem köy yollarının asfalt olmaması ve zaman zaman karlı ve çamurlu kötü ve olması nedeniyle akülü arabayı kullanamadığı için yaklaşık 1 kilometrelik okul yolunu anne sırtında gidip geliyor.

Anne Bedriye Bayrambey, AA muhabirine, tek isteğinin kızının bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu söyledi.

Kars'ta fizik tedavi gören kızının kendi ayakları üstünde durması için ilgililerden yardım talep eden Bayrambey, şöyle devam etti:

"Gideceği yere sırtımla götürüyorum. Elinden tutmam gerek, yoksa yere düşüyor. Kocam burada olmadığı için ben tek başıma bakmaktan yoruluyorum. Yorulduğumda sağ olsun yakınlarımızı bana yardımcı oluyor. Okula sırtımda götürüp getiriyorum. Benim istediğim kızım gezsin, dolaşsın, diğer çocuklar gibi oynayabilsin. Yemeğini yediriyorum, elinden tutup dışarıda gezdiriyorum."

'YÜRÜMEK, KOŞMAK VE KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURMAK İSTİYORUM' İyileşmesi için çok dua aldığını ifade eden Meryem Bayrambey ise sosyal medyadaki paylaşımı devlet büyüklerinin ve yetkililerin kendisine yardım etmesi için yaptığını anlatarak, "Artık böyle yaşamak istemiyorum. Diğer çocuklar gibi yürümek ve oynamak istiyorum. Ayaklarım iyileşsin istiyorum. Ailem iyileşmem için hep bana dua ediyor. İyileşince kendim okula gitmek, kendim koşmak, kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum." diye konuştu.

Meryem Bayrambey, iyileştiğinde en büyük hayalinin öğretmen olup ailesine yardım etmek olduğunu söyledi.

'ANNEM ÇAMURDA ÇOK ZORLANIYOR' Okula gittiğine mutlu olduğunu ifade eden Bayrambey, "Okula giderken mutlu oluyorum, arkadaşlarımla birlikte derslere çalışıyoruz. Okula yürüyerek gidemediğim için annem beni sırtında taşıyor. Annem çamurda çok zorlanıyor ama benim okumam için yapıyor. Annem beni okula götürünce çok mutlu oluyorum. Okula yürüyerek gitmek istiyorum, lütfen bana yardım edin." ifadesini kullandı.