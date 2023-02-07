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  4. Felaketin merkezinde şoke eden anlar! Elbistan'daki depremin görüntüsü ortaya çıktı... Binalar aynı anda böyle çöktü

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! Elbistan'daki depremin görüntüsü ortaya çıktı... Binalar aynı anda böyle çöktü

07.02.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen ikinci büyük depremin görüntüsü ortaya çıktı. 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Elbistan'da çekilen görüntüler savaş filmlerini aratmadı. Deprem anı bir araç sürücüsünün kamerasına anbean yansırken, üç binanın aynı anda çöktüğü görüldü.

Türkiye 6 Şubat sabahına depremle uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çevre iller de dahil olmak üzere çok sayıda bina yıkıldı. Sabahki depremden 9 saat sonra bu kez Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Hasar gören birçok bina ikinci depremle birlikte yerle bir oldu.

DEPREM ANI KAMERADA

Sosyal medyada bir araç sürücüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde Elbistan’daki binaların çökme anları yer aldı.

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ÜÇ BİNA AYNI ANDA ÇÖKTÜ

Görüntülerde saat 13.25 sularında yolda ilerleyen bir aracın durduğu, daha sonra ise önünde bulunan üç binanın aynı anda çöktüğü görüldü.

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Üç binanın çökmesiyle birlikte ortalığı bir toz bulutu kapladı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Elbistan

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