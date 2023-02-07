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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den canlı yayında deprem açıklaması: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok! "Tam bir felaket"

07.02.2023 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekiplerin söz konusu illerde zamana karşı çalışmaları sürüyor. Depremden büyük oranda etkilenen Gaziantep'ten ise korkutan bir açıklama geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 60 binden fazla nüfuslu İslahiye ilçesinin yarısını etkileyecek kadar binanın yıkıldığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den canlı yayında deprem açıklaması: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok! "Tam bir felaket"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en büyük hasara yol açtığı illerden olan Gaziantep'ten korkutan bir haber geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye ilçesindeki son durumdan bahsederken "60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

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Depremin olduğu anlardan beri yayın yapan Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Fatma Şahin, "Kaç bina yıkıldı, tespit edebildiniz mi?" sorusuna "60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok." dedi.

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"EKMEK ÜRETİMİNDE SORUN YAŞANIYOR"

Depreme ilişkin "Tam bir felaket" ifadelerini kullanan Belediye Başkanı Şahin ayrıca, "1 milyon kişi evlerine giremiyor. Spor salonları, sosyal tesisler, camiler her yer açık. Doğal gaz olmadığı için ekmek üretiminde sorun yaşanıyor. Acil olarak ekmek ve battaniye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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