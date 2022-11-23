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Felç belirtileri nelerdir?

23.11.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnme, beyin damarlarından birinde tıkanıklık veya kanama sonucu meydana gelir. Kanlanmayan beyin hücreleri oksijensiz kalır ve ölmeye başlarlar. Hasar gören beyin bölgesine bağlı olarak, hastada felç gelişebilir veya hasta hayatını kaybedebilir.

Felç belirtileri nelerdir?

Hastanın hayatta kalmasını sağlamak ve gelişebilecek fonksiyon kayıplarını azaltmak için beynin kan dolaşımı hızla normale döndürülmelidir. İnme geçiren kişinin tedaviye en hızlı şekilde ulaşması büyük önem taşır.

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Erken müdahale ile beyin kanaması durdurulabilir veya tıkanıklık olan damarın açılması sağlanabilir. Böylece beyindeki hasarın büyümesi önlenir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Engin Çakar, inme belirtilerini ve inmenin en hızlı nasıl anlaşılabileceğini sizler için anlattı.

İnmede en hızlı şekilde tedaviye ulaşabilmek için inme belirtilerini iyi bilmek gerekir. İnme belirtilerini kendinde veya bir yakınında fark eden kişi, acilen sağlık kurumuna başvurmalıdır.

YÜZ, KOLLAR VE KONUŞMA İNCELENMELİ

İnmenin hızlı şekilde anlaşılabilmesi için yüz, kollar ve konuşma değerlendirilir.

Kişi gülümsediğinde yüzünde bir asimetri oluyor mu incelenir. Yüzde asimetri, kayma ve dudağın aşağı sarkması inme belirtisi olabilir.

Kişi her iki kolunu kaldırdığında biri kalkmıyor veya aşağıda kalıyor mu? Kol ve bacakta ani gelişen güçsüzlük, inmenin önemli belirtilerindendir.

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Konuşmada bozulma, peltek veya garip konuşma ve anlaşılmaz şeyler konuşmak inme belirtisidir.

Bu belirtiler fark edildiği anda, en hızlı şekilde sağlık kurumuna başvurmak gerekir.

FELÇTE HAYAT KURTARAN BELİRTİLER

İnme belirtilerinin yalnızca birkaçı veya tümü bir arada görülebilir. Belirtiler, aniden ortaya çıkabileceği gibi bazı durumlarda yavaş yavaş gelişebilir.

İnmede en sık görülen belirtiler şunlardır:

  • Vücudun sağ veya sol tarafında uyuşma veya his kaybı,
  • Kol, bacak ve yüz kaslarında tek taraflı güçsüzlük,
  • Aniden başlayan şiddetli baş ağrısı,
  • Bilinç kaybı, bayılma ve aniden düşme,
  • Görme bozukluğu,
  • Konuşma güçlüğü veya konuşulanları anlamama,
  • Yürümenin bozulması, denge kaybı ve düşme,
  • Tuvaletini tutamama.

İnme, toplumda yaşlı hastalığı olarak bilinse de genç yetişkinler, gençler ve çocuklar da inme geçirebilir. İnme belirtilerini bilmek, kendinizin veya yakınınızın hayatını kurtarabilir. İnme belirtileri fark edildiği anda ambulansı aramak veya en yakın hastaneye başvurmak gerekir.

ERKEN DÖNEMDE FİZİK TEDAVİNİN ÖNEMİ

İnme tedavisinde acil müdahalede ilaç tedavileri, girişimsel yöntemler veya ameliyat uygulanabilir. Hayatta kalan hastada, meydana gelen beyin hasarına bağlı olarak, kısmi veya tam felç tablosu ortaya çıkabilir.

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Hayati tehlikeyi atlatan ve tıbbi durumu stabil hale gelen hastada, erken dönemden itibaren fizik tedaviye başlamak gerekir. İnme nedeniyle felç geçiren hastada, birçok fonksiyon kaybı meydana gelebilir. Kol ve bacak hareketlerinin kaybı, konuşma - yutma güçlüğü, yürüme bozukluğu ve denge kaybı gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir.

Bu nedenle inme fizik tedavisi, fizik tedavi rehabilitasyon hekimi önderliğinde multidisipliner bir ekip tarafından yürütülür. Dolayısıyla felç tedavisi, nöro-rehabilitasyon ve robotik rehabilitasyon hizmeti veren kapsamlı fizik tedavi merkezlerinde uygulanır.


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felç inme (beyin krizi) felç belirtileri

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