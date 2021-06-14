Felç bırakan eşinin cezası 5 yıl düşürülen kadın: Tekrardan çıkar diye çok korkuyorum

Karara isyan eden Handan Aşkın, "Eşim tarafından vurularak ben felç kaldım, abim de büyük operasyon geçirdi. Beş yıldır hukuki mücadelem devam ediyor. Bir yandan sağlığıma odaklanıyorum, sağlığım için çabalıyorum. Doktorlar olumlu ya da olumsuz bir şey söylemiyor. Tabiİ ki de ben mücadeleme devam ediyorum, bir gün ayağa kalkacağıma inanarak hareket ediyorum. Bir gün bir şey olacak umuduyla yaşıyorum ama beş yıldır halen bir kıpırdama ya da bir his yok” diye konuştu.

"İNDİRİM KARARINI DUYUNCA KASILDIĞIM İÇİN BACAĞIM KIRILDI"

"Beni en çok yaralayan da iki ay önce kesinleşmiş ceza davamızın tekrardan açılıp, 5 yıl daha indirim sağlanması oldu" diye Aşkın, "Bu beni inanılmaz yaraladı. Bu kararı hastanede tedavi olurken duyduğumda aşırı kasılma yaşadım, o kasılma karşısında bacağım kırıldı. Çok zor ve kötü günler yaşıyorum. Acı içerisindeyim, adalet istiyorum. Kendime yetemiyorum, çocuklarıma yetemiyorum, hayata küsemiyorum" dedi.

"TEKRAR ÇIKARSA KORKUSUNU HEP YAŞIYORUM"

Handan Aşkın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beni vurduktan sonra yere düştüm ve ellerimle onunla boğuştum, ağzıma dayadı silahı, tetiğe de bastı ama içinde mermi kalmamış, mucize gibi bir kurtuluş oldu. Ceza indirimi, iyi hal indirimi almasını istemiyorum, tekrardan çıkarsa aynı şeyi, tekrar yapar. Arkadaşları aracılığıyla beni tehdit etmiş, ‘Rahat etmesin, kaldığım işi tamamlarım, bir firarıma bakar’ demiş. Tekrardan çıkar diye çok korkuyorum, o korkuyu hep yaşıyorum" şeklinde konuştu. (DHA)





