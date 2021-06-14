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Felç bırakan eşinin cezası 5 yıl düşürülen kadın: Tekrardan çıkar diye çok korkuyorum

14.06.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da 5 yıl önce kendisini tabancayla vurarak felç bırakan eşine verilen 29 yıl hapis cezası, 23 yıla indirilen Handan Aşkın (35), "Beni, 'Rahat etmesin, kaldığım işi tamamlarım’ diyerek tehdit ediyor. Tekrardan çıkar diye çok korkuyorum, o korkuyla hep yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Bir markette çalışan Handan aşkın, uzun süre işe girmeyen 11 yıllık eşine, 2016 yılında boşanma davası açıp ayrı eve taşındı. 2 çocuk annesi Handan Aşkın, ağabeyi Sedat Sevin ile birlikte kalan eşyalarını almak için İstanbul Gaziosmanpaşa’daki, eşinin yaşadığı eve gitti. 2 kardeş eşyaları toplarken Emre Aşkın tepki gösterdi. Çıkan tartışma sırasında Emre Aşkın, kurşun yağdırdı. İki kardeş ağır yaralandı. Tedaviye alınan kardeşlerden Handan Aşkın, hala vücudunda olan mermi nedeniyle felç kaldı.

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BOZMA KARARI SONRASI DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Halen fizik tedavi gören talihsiz kadının eşi Emre Aşkın'a ise İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak, 29 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Karar temyiz edildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, verilen cezayı fazla bularak, ‘makul’ ceza verilmesi için kararı bozdu. Bozma kararı üzerine yeniden görülen davada, Emre Aşkın, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"BEŞ YILDIR BACAKLARIMDA HAREKET YOK"

Karara isyan eden Handan Aşkın, "Eşim tarafından vurularak ben felç kaldım, abim de büyük operasyon geçirdi. Beş yıldır hukuki mücadelem devam ediyor. Bir yandan sağlığıma odaklanıyorum, sağlığım için çabalıyorum. Doktorlar olumlu ya da olumsuz bir şey söylemiyor. Tabiİ ki de ben mücadeleme devam ediyorum, bir gün ayağa kalkacağıma inanarak hareket ediyorum. Bir gün bir şey olacak umuduyla yaşıyorum ama beş yıldır halen bir kıpırdama ya da bir his yok” diye konuştu.

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"İNDİRİM KARARINI DUYUNCA KASILDIĞIM İÇİN BACAĞIM KIRILDI"

"Beni en çok yaralayan da iki ay önce kesinleşmiş ceza davamızın tekrardan açılıp, 5 yıl daha indirim sağlanması oldu" diye Aşkın, "Bu beni inanılmaz yaraladı. Bu kararı hastanede tedavi olurken duyduğumda aşırı kasılma yaşadım, o kasılma karşısında bacağım kırıldı. Çok zor ve kötü günler yaşıyorum. Acı içerisindeyim, adalet istiyorum. Kendime yetemiyorum, çocuklarıma yetemiyorum, hayata küsemiyorum" dedi.

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"TEKRAR ÇIKARSA KORKUSUNU HEP YAŞIYORUM"

Handan Aşkın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beni vurduktan sonra yere düştüm ve ellerimle onunla boğuştum, ağzıma dayadı silahı, tetiğe de bastı ama içinde mermi kalmamış, mucize gibi bir kurtuluş oldu. Ceza indirimi, iyi hal indirimi almasını istemiyorum, tekrardan çıkarsa aynı şeyi, tekrar yapar. Arkadaşları aracılığıyla beni tehdit etmiş, ‘Rahat etmesin, kaldığım işi tamamlarım, bir firarıma bakar’ demiş. Tekrardan çıkar diye çok korkuyorum, o korkuyu hep yaşıyorum" şeklinde konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet İstanbul Gaziosmanpaşa
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