Felçli kadına cinsel saldırı! Her satırı iğrenç: 'Bacaklarını okşadım, yüzünü öptüm...'

Mide bulandıran olay, 2023 Haziran ayında, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Felçli ve yalnız yaşayan N.T., iddiaya göre, kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığı için bayram ziyaretine gelecek misafirler için evinin kapısını yarı açık vaziyette bıraktı. N.T. tek başına olduğu sırada Serkan Tutkun iddiaya göre; kapının açık olmasından faydalanarak kadına, "Doktorum seni muayene edeceğim" diyerek eve girdi. Serkan Tutkun, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkardığı kadına cinsel saldırıda bulundu. Kendisine tepki göstererek direnen kadının ağzını kapatıp, tokat atan Tutkun, para istediği kadından olumsuz yanıt alınca, evindeki çekmeceleri ve dolapları karıştırdı. Kadının bağırmasıyla Tutkun evden kaçarken, N.T., telefonla aradığı yakınlarının yardımıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yakalanıp, gözaltına alınan Tutkun tutuklandı. N.T. ise olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

'BENİ İÇERİ BUYUR ETTİ'

'Basit cinsel saldırı', 'kadına karşı basit yaralama', 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Tutkun'un, savcılık sorgusunda, bayramlaşmak için evlerin kapı zillerini çaldığı sırada, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini eve davet ettiğini iddia edip, "Eve girdiğimde 70 yaşlarında bir kadının yalnız oturduğunu gördüm. Bu kadın bana yürümekte zorluk çektiğini söyledi ve beni içeriye buyur etti. Ben de kadına 'Hasta mısın, ben doktorum, seni muayene edeceğim' dedim ve dışarıdan görünmemek için perdeleri kapattım" dedi.

'BACAKLARINI OKŞADIM, YÜZÜNÜ ÖPTÜM'

Tutkun, psikolojik tedavisi için kullandığı ilaçların parasını bulmak için hırsızlık amacıyla eve girdiğini öne sürüp, şunları söyledi:

"'Seni muayene edeceğim' dedim ve altında bulunan şalvarını çıkardım. Bana, 'Ne yapıyorsun' dediğinde, 'Seni muayene ediyorum' dedim. Kadına tokat attım, ellerim ile bacaklarını okşadım, yüzünü öptüm. Ona sarılarak, bağırmaması için ağzını elimle kapadım. Ancak kendi kıyafetlerimi hiç çıkarmadım. Kadın bana bağırmaya devam edince, ben de 'Bağırma paran var mı' diye sordum. Bana kurbanlık aldığını ve parası olmadığını söyledi. O esnada evdeki çekmeceleri aradım. Para bulamayınca evden kaçtım."

Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam eden tutuklu sanık, SEGBİS ile katıldığı duruşmalarda da savcılıktaki ifadesini yineleyip, pişman olduğunu söyledi.

'BU OLAYDAN SONRA TOPARLANAMADI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen N.T.'nin gelini H.T., olay günü kayınvalidesinin yanında olmadığını söyleyerek, "Kayınvalidem bana, evine yabancı bir şahsın girdiğini, kendisinin ağzını sıkı sıkı kapadığını, evin perdelerini kapattığını ve aşağısında bulunan pijama ve iç çamaşırını indirdiğini, şahsın, 'Doktorum' diyerek her tarafını ellediğini, kendisini öptüğünü, akabinde sarıldığını ve 'Sana sarılıyorum, sen de bana sarıl' dediğini anlattı. Ayrıca şahsın çekmeceleri karıştırdığını, herhangi bir şey bulamayınca tekrar üstüne çıktığını ve kendisini öpmeye devam ettiğini söyledi. Annem bu olay nedeniyle şok içerisindeydi, sürekli olarak 'Benim başıma bu da mı gelecekti?' diyerek bacaklarına vuruyordu. Kayınvalidemin bize söylemiş olduğu bu sözleri, kamera kaydına aldık. Bunları mahkemeye sunacağız. Kayınvalidem bu olaydan sonra toparlanamadı, zaten tansiyon hastasıydı ve olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek vefat etti" dedi.

Mahkeme heyeti, tahliye istemini reddettiği tutuklu sanık Tutkun'un akıl sağlığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





