Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Alınan bilgiye göre O. Ç. S., 22 Mart'ta telefonda kendisini Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi M. S. olarak tanıtarak M. A. S.'ya kulübe bağış kampanyası kapsamında 20 bin 650 lira karşılığında 3 adet forma hediye edileceğini söyledi.

Bunun üzerine şüphelinin verdiği banka hesap numarasına parayı yatıran M. A. S, daha sonra kulübü arayarak böyle bir kampanyanın olmadığını ve dolandırıldığını anladı.

M. A. S.'nin şikayeti üzerine Sarıyer İlçe Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli O. Ç. S.'yi Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi üzerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

(AA)

