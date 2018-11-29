Fenomen 12 yıl sonra yeni albüm çıkardı

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE’NİN özgün müzik gruplarından biri olan Fenomen’i 12 yıl aradan sonra yeniden bir araya getiren ‘Bridges’ albümü Kabak Lin etiketiyle yayınladı.

İsmail Soyberk, Barış Bölükbaşı, Nevzat Yılmaz, Çağdaş Oruç ve Bülent Ay’dan oluşan Fenomen, 7 rakamından ilham alan ikinci albümleri ‘Bridges’ı çıkardı. Dijital müzik platformlardan dinlenebilen caz rock fusion türündeki albüm yedi ayrı günün, bölgenin, çakranın, beyaz tuşların ve yedi ayrı dünyaya açılan köprülerin ve yolların ezgilerini bir araya getiriyor.

KÜLTÜRLER ARASINDA MÜZİK KÖPRÜSÜ

İsmail Soyberk’in önderliğinde 2003 yılında kurulan ve Fenomen’i yeniden müzik sahnelerine geri döndüren ‘Bridges’ın prodüktörlüğünü Hakan Kılıç yaparken, bas gitarda İsmail Soyberk, gitarda Barış Bölükbaşı, klavyelerde Nevzat Yılmaz, saksofonda Çağdaş Oruç ve davulda Bülent Ay yer aldı.

Ayrıca nefeslilerde; trompette Utku Akyol, trombonda Gökay Gökşen, keman ve mandolinde Özcan Yılmaz, tulumda ve kemençede Selim Bölükbaşı gruba eşlik etti. Kayıt ve miks’i Ozan Öner( purerecords) mastering’i ise Serkan Baysal tarafından yapılan albümün kapağını Cem Türkel tasarladı.