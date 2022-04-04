Ferat Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Acun Ilıcalı'nın cenazesine katıldığı Ferat Korkmaz neden öldü?

Ferat Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Acun Ilıcalı'nın cenazesine katıldığı Survivor ekibi üyesi Ferat Korkmaz neden öldü? Dominik'te yaşamını yitiren Ferat Korkmaz toprağa verildi. Ünlü televizyoncu Ilıcalı da Ferat Korkmaz'ın acılı ailesini yalnız bırakmadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan bir programın Dominik Cumhuriyeti'ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesine getirildi.

Ferat Korkmaz'ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Caminde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığına defnedildi.

Acun Ilıcalı da Korkmaz'ın acılı ailesi yalnız bırakmadı.

FERAT KORKMAZ KİMDİR?

Eski milli kürek sporcusu olan, dizi ve filmlerde figüran olarak rol alan ve son olarak Survivor ekibinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferhat Korkmaz, Dominik Cumhuriyeti'nde girdiği denizde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



