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Ferman Toprak'ın Beykoz'daki 5 katlı lüks villası olay oldu! İçinde neler var neler! Spor salonu, sauna, havuz...

22.09.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllere taht kuran Ferman Toprak "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının konuğu oldu. Beykoz'daki lüks villasının kapılarını açan ünlü türkücünün evindeki detaylar dikkat çekti. Ünlü ismin evini görenler hayran kaldı.

Kanal D ekranlarının sevilen programı Evrim Aklın ile Ev Gezmesi programının konuğu şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü türkücü Ferman Toprak oldu. Ünlü isim sekiz yıl önce aldığı Beykoz'daki 5 katlı lüks villasının kapılarını açtı.

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Etrafı palmiyelerle çevrili olan lüks villayı gören herkes hayran kaldı. Klasik mobilyalardan vazgeçmeyen Toprak, evinin dekorasyonunun tamamen eşi Hilal Kaplan'a ait olduğunu söyledi.

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Hiçbir detayın unutulmadığı villada saunadan havuza, özel spor odasından geniş bir bahçeye kadar her şey düşünülmüş.

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'8 yılda havuza 8 kere girmedim' sözleriyle dikkat çeken Ferman Toprak, bahçeli evden sıkılan eşi için 3+1 ev kiralamış.

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Ferman Toprak, 2015 yılında Almanya’nın Münih kentinde uzun süredir nişanlısı olan Hilal Öztürk ile sade bir nikahla evlendi. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.

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Hilal Kaplan Ferman Toprak gönül ele

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