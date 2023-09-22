Ferman Toprak'ın Beykoz'daki 5 katlı lüks villası olay oldu! İçinde neler var neler! Spor salonu, sauna, havuz...

Kanal D ekranlarının sevilen programı Evrim Aklın ile Ev Gezmesi programının konuğu şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü türkücü Ferman Toprak oldu. Ünlü isim sekiz yıl önce aldığı Beykoz'daki 5 katlı lüks villasının kapılarını açtı.

Etrafı palmiyelerle çevrili olan lüks villayı gören herkes hayran kaldı. Klasik mobilyalardan vazgeçmeyen Toprak, evinin dekorasyonunun tamamen eşi Hilal Kaplan'a ait olduğunu söyledi.

Hiçbir detayın unutulmadığı villada saunadan havuza, özel spor odasından geniş bir bahçeye kadar her şey düşünülmüş.

'8 yılda havuza 8 kere girmedim' sözleriyle dikkat çeken Ferman Toprak, bahçeli evden sıkılan eşi için 3+1 ev kiralamış.

Ferman Toprak, 2015 yılında Almanya’nın Münih kentinde uzun süredir nişanlısı olan Hilal Öztürk ile sade bir nikahla evlendi. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.





