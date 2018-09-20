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Ferrari, Monza SP1 ve SP2 modellerini tanıttı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 08:11 | Son Güncelleme

İtalyan otomobil devi Ferrari yeni canavarları Monza SP1 ve SP2'yi tanıttı.

Sınırlı sayıda üretilecek olan modeller 1950 model Speedster'den ihlam almış. Maksimum hızı 300 km/s olan otomobiller 100 kilometre hıza sadece 2.9 saniyede ulaşıyor. Ön camın bulunmadığı araçların henüz fiyatları açıklanmadı.

İşte Ferrari'nin yeni canavarlarları

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İşte 6.5 litrelik V12 motor ve 820 beygir güce sahip Monza SP1 ve SP2 den fotoğraflar.
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Ferrari Monza SP1 Monza SP2

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