Ferrari, Monza SP1 ve SP2 modellerini tanıttı

Sınırlı sayıda üretilecek olan modeller 1950 model Speedster'den ihlam almış. Maksimum hızı 300 km/s olan otomobiller 100 kilometre hıza sadece 2.9 saniyede ulaşıyor. Ön camın bulunmadığı araçların henüz fiyatları açıklanmadı.
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