Ferrari, Monza SP1 ve SP2 modellerini tanıttı

Sınırlı sayıda üretilecek olan modeller 1950 model Speedster'den ihlam almış. Maksimum hızı 300 km/s olan otomobiller 100 kilometre hıza sadece 2.9 saniyede ulaşıyor. Ön camın bulunmadığı araçların henüz fiyatları açıklanmadı.