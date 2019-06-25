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Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 22:12 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Kaza, Fethiye-Antalya karayolunda Çırpı mevkisinde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Fethiye-Antalya karayolunda Çırpı mevkisinde meydana geldi. Fethiye’den Antalya istikametine seyreden Cihan Küçükala idaresindeki 48 ABH 782 plakalı otomobil, refüjden aşarak karşı yönden gelen Osman Tezcan’ın yönetimindeki 07 BOV 47 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen 48 ABH 782 plakalı otomobilde bulunan Selime Abalı ve Osman Abalı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücüler ile Ayşe Tezcan, Arif Tezcan, Yurdaşen Şule Hekimoğlu ve iki yaşındaki Ayşe Belinay Hekimoğlu yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafında yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Ambulanslar ile Fethiye Hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle bir şeridi ulaşıma kapanan karayolunda trafik, başka bir yola verildi.
Ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
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