Fetih şenlikleri başlıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri için geri sayım başladı. Nisan ayı boyunca dopdolu geçecek Fetih Şenlikleri, 5 Nisan Cuma günü başlayıp 21 Nisan Pazar günü sona erecek.

Bursa’nın fethinin 693. yılında gerçekleştirilecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, Bursalıları tarihî bir yolculuğa çıkartacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında fetih şenliklerinin takvimini açıkladı. Dündar, Bursa’ya bayram havası yaşatacak olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin, Osmanlı’nın dünyaya yaydığı dostluk, barış ve kardeşlik duygularının yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Fetih Şenlikleri programı hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Osmanlı İmparatorluğu’nun tohumlarının atıldığı yerde, Bursa’mızda Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin bu yıl 15’incisini düzenliyoruz. Sınırları ülkemizi aşan şenliğimiz bu yıl da bir ay boyunca Bursa’ya şenlik yaşatacak. Fetih coşkumuz bu yıl Bursa’nın tarihine canlı hafıza oluşturan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile bu yıl daha çok büyüyecek. 5 Nisan Cuma günü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Kanûnî Sultan Süleyman Dönemi ve Divanı Sergisi ile Kanûnî Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu ile başlayacak şenliklerimiz, 6 Nisan Cumartesi günü sempozyumun devamı ile sürecek. Aynı gün Tophane Meydanı’nda yapılacak olan açılış töreninin ardından gerçekleştirilecek fetih yürüyüşü ile kent adeta bayram havasına bürünecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Fetih Yürüyüşü’nde ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi oyuncuları yer alacak. Kamberler Parkı’nda düzenleyeceğimiz faaliyetler ile yürüyüş son bulacak. Aynı günün akşamında Çukurca Mahallesi’nde yapılacak köy kınası ile bin yıllık geleneği yaşatmış olacağız” dedi

“Bin yıllık köy düğünü geleneği yaşatılacak”

Fetih Şenlikleri çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenen köy düğününün Çukurca Mahallesi’nde kız evinden başlayacağını belirten Mustafa Dündar, “Çukurca Mahallesi’nden kız alınacak ve ardından Çeltik Mahallesi’nde gerçekleştirilecek köy düğünü günümüze taşınacak. Yerli ve yabancı binlerce atlet ile vatandaşların katıldığı 15 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ile Halk Koşusu 14 Nisan’da Saltanat Kapı’dan start alacak. Koşuda dereceye giren sporcular için aynı gün Pınarbaşı Meydanı’nda ödül töreni düzenlenecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Dündar, bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin 21 Nisan Pazar günü Armutköy Mahallesi’nde düzenlenecek Rahvan Atları Koşusu ile sona ereceğini belirterek, “5-21 Nisan arasında devam edecek fetih şenlikleri boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraf yarışması olacak. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilecek birbirinden kıymetli fotoğraflar, Fetih Şenlikleri Fotoğraf Yarışması ile ölümsüzleştirecek” dedi.

“693 yıldır bitmeyen fetih coşkusuna herkesi davet ediyorum”

Şenliklerin asıl maksadının tarihî mirası, kültürü ve değerleri koruyup gelecek nesillere aktarmak olduğunu dile getiren Başkan Dündar, “Fetih bayramımız boyunca ortaya koyduğumuz bütün çalışmalar ve kitaplar ile geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bu yıl da şenliğimiz için 2 kitap oluşturduk. Sempozyum Kitabı (Kanuni Sultan Süleyman Dönemi) ve Köy Kitabı (Çeltik-Çukurca Mahallelerini anlatan). Herkesin arşivinde bulunması gereken bu tarihi kaynaklar şehir kütüphanemiz için de önemli bir kazanç oldu. Bizi biz yapan bizi bir yapan tarihimiz ve kültürümüzü bütün bu faaliyetler ve eserler ile bir kez daha doya doya yaşayacağız. Osmanlı’nın kurulduğu yerde 693 yıldır hiç bitmeyen coşku ve heyecana 7’den 77’ye herkesin ortak olmasını bekliyor, şenliklerimize bütün hemşehrilerimizi, yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerimizi davet ediyorum. Bursa’mızın fethi bir kez daha kutlu olsun. Büyük heyecanla ve coşku ile beklediğimiz fetih bayramımız hayırlı olsun” dedi.

Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin tanıtım toplantısına katılan Bursa Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ve Rahvan Atları Kulüp Başkanı İhsan Gür de yaptıkları konuşmalarda Fetih Şenlikleri’nin gerek Bursa’ya gerekse milli bilincimize ve kültürel değerlerimize kattığı değerlerden bahsederek Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.



