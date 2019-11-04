"FETÖ darbe çağrışımı" davasında karar açıklanacak

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu sanıkların son savunmalarının alınmasının ardından karar verileceği belirtilerek duruşmaya ara verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mütalaaya karşı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanıklardan Ahmet Altan, hazırladığı sekiz sayfalık savunmasını okudu.

Savcının, kendisi hakkında, "15 Temmuz'daki darbenin gerçekleşeceğini beyan ettiği" yönünde iddiada bulunduğunu belirten Altan, "Böyle bir beyanım yok ve bu dosyada böyle bir beyanda bulunduğumun bir belgesi de bulunmuyor. Savcıya göre, birisi darbenin olacağını biliyorsa mutlaka darbecilerle eylem birliği içindedir. Demek ki savcı bu darbe ihtimalini görüyor ve biliyormuş." dedi.

Altan savunmasına şöyle devam etti:

"Bu bir hukuki metin değil, bu hapse atılması için adı daha önceden listeye yazılan birini hapiste tutabilmek için yazılmış acıklı bir kıvranma. Bu mütalaaya dayanarak hiç kimseyi hukuki bir biçimde hapiste tutamazsınız. Ben, bugüne kadar söylediğim her sözün ve yazdığım her yazının arkasındayım. Beni hapiste tutmak istiyorsanız istediğiniz kadar tutabilirsiniz. Hapishane beni korkutmaz."