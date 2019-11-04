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"FETÖ darbe çağrışımı" davasında karar açıklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:34 | Son Güncelleme

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarının alınmasının ardından karar verileceği belirtilerek duruşmaya ara verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu sanıkların son savunmalarının alınmasının ardından karar verileceği belirtilerek duruşmaya ara verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mütalaaya karşı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanıklardan Ahmet Altan, hazırladığı sekiz sayfalık savunmasını okudu.

Savcının, kendisi hakkında, "15 Temmuz'daki darbenin gerçekleşeceğini beyan ettiği" yönünde iddiada bulunduğunu belirten Altan, "Böyle bir beyanım yok ve bu dosyada böyle bir beyanda bulunduğumun bir belgesi de bulunmuyor. Savcıya göre, birisi darbenin olacağını biliyorsa mutlaka darbecilerle eylem birliği içindedir. Demek ki savcı bu darbe ihtimalini görüyor ve biliyormuş." dedi.

Altan savunmasına şöyle devam etti:

"Bu bir hukuki metin değil, bu hapse atılması için adı daha önceden listeye yazılan birini hapiste tutabilmek için yazılmış acıklı bir kıvranma. Bu mütalaaya dayanarak hiç kimseyi hukuki bir biçimde hapiste tutamazsınız. Ben, bugüne kadar söylediğim her sözün ve yazdığım her yazının arkasındayım. Beni hapiste tutmak istiyorsanız istediğiniz kadar tutabilirsiniz. Hapishane beni korkutmaz."

Tutuksuz sanık Mehmet Altan da hakkındaki Anayasa Mahkemesi Genel Kurul kararının, Anayasa'nın 153. maddesi gereği herkesi bağladığını ifade savunarak, "Bu celsede karar verilmemesi, bir şekilde duruşmanın ertelenmesi gibi bir durum olursa benim beraatıma her koşulda bu duruşmada karar verilmesi de taleplerim arasındadır." ifadelerini kullandı.

- Son sözler soruldu

Savunmaların alınmasının ardından davaya ilişkin nihai karar verileceği belirtilerek sanıklara son sözleri soruldu.

Ahmet Altan, "Hukuka uyulmasını istiyorum" derken, Mehmet Altan, "Yargıtay gereğince beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Nazlı Ilıcak da, "Örgüte yardım suçlamasıyla yargılanan tüm gazetecilerin ya tutuksuz yargılandıklarını ya da tahliye edildiklerini hatırlatıyorum. İktidarın 75 yaş için bir düzenleme getireceğini de belirtmek istiyorum. Hiç değilse tahliyeme karar vermenizi istiyorum." ifadesini kullandı. Diğer tutuklu sanıklar ise beraat ve tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti, nihai kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

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