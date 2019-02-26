FETÖ davasında yargılanan çifte hapis cezası

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çiftten tutuklu sanık İbrahim K. 8 yıl 1 ay 15 gün, tutuksuz yargılanan eşi Hümeyra K. ise 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık İbrahim Korkmaz ve tutuksuz olarak yargılanan eşi Hümeyra Korkmaz katıldı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, İbrahim Korkmaz’ı silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Hümeyra Korkmaz’a ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

