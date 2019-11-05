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FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! Sözde 'soykırımı' tanımışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 08:58 | Son Güncelleme

Adana’da FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 38 zanlıdan birinin cep telefonunda terörist başı Fetullah Gülen’in 1965 yılında vaizken bir Ermeni papaza yazdığı ve içeriğinde "1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımı lanetle yad etmeden geçemeyeceğim" ifadelerinin bulunduğu mektup ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte ABD’de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışından ve yurt içinden toplanan paraları örgütün Türkiye finansman sorumlusu ve para akışını sağlayan A.K’ye aktardığını belirledi. Polis, bu şahsında gönderilen paraları 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım ve yeniden örgütlenebilmek için 81 ildeki örgüt üyelerine gönderilmesini sağladığını tespit etti.

ÖRGÜTÜN FİNANS AYAĞINA OPERASYON

Adana polisi, yaptığı bu tespitlerin üzerine Türkiye’de ilk kez FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden toparlanmak için kurulan finansman ayağına operasyon başlattı. Polis, 14 Ekim günü yaptığı operasyonda A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.’yi gözaltına aldı. Zanlılar, 12 gün boyunca emniyette sorguya alındı. Zanlıların sorguları sürerken, polis 24 Ekim günü yeni bir operasyon daha yaparak 33 zanlıyı daha gözaltına aldı. 14 Ekim günü gözaltına alınan zanlılardan M.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlı ise sorgularının ardından 27 Ekim günü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.K.’nin de aralarında olduğu 4 zanlı tutuklandı.

"HZ İSA'NIN ÇOCUKLARININ MÜSLÜMAN GEÇİNEN CAHİL İNSANLAR TARAFINDAN KATLEDİLMESİNİ ESEFLE KINIYORUM"

Diğer 32 zanlıda sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Adana’da yakalanan N.G.’nin cep telefonunda yapılan incelemede ise terörist başı Fetullah Gülen’in 1965 yılında Kırıklareli’de bir camide vaiz olarak görev yaparken Ermeni asıllı Papaz Patrik Şinork Kalustyan’a yazdığı mektup ortaya çıktı. Gülen’in kaleme aldığı ve ıslak imzasının bulunduğu mektupta, "sözde Ermeni soykırımını" tanıyarak şunları yazdığı görüldü:

"Çocukluk ve meslek hayatımda tanıdığım bir çok Ermeni aile ve şahsiyet vardır. 1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımı lanetle yad etmeden geçemeyeceğim. Öldürülen ve katledilen insanlar içeresinde ne kadar büyük insanların olduğunu derin bir hassasiyetle okuyor, onları saygıyla anıyorum. Büyük Peygamberimiz Hz İsa’nın çocuklarının Müslüman geçinen cahil insanlar tarafından katledilmesini esefle kınıyorum."

ABD Temsilciler Meclisi de geçtiğimiz hafta "sözde Ermeni soykırımını" tanıyan tasarıyı kabul etmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullah Gülen mektup

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BU ŞİMDİ Mİ ORTAYA ÇIKTI ACABA?BİR KAPIDAN GİRİP, ARKA KAPIDAN ÇIKIYORLAR!
MERSİYE DİZEN SİYASİLERİ HASRETİNDEN YANIP TUTUŞANLARI NE ÇABUK UNUTTUNUZ SAMİMİ OLARAK BU SAPIK ZİHNİYETLE MÜCADELE EDİLSEYDİ MEVCU İKTİDARDA UCU DOKUNMADIK ÇOK AZ SİYASİ KALIRDI SANIRIM BİR ŞEYLE MÜCADELE ETMEK İÇİN ÖNCELİKLE DÜRÜSTLÜK VE GERÇEKÇİLİK ŞART DÜRÜST VE GERÇEKÇİ OLMADIĞINIZ SÜRECE SİZİ KİMSE CİDDİYE ALMAZ VE BU TERÖRİSTİDE SİZE KİMSE İADE ETMEZ
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