FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen kısmi felç oldu, yerine İsmail Büyükçelebi vekalet ediyor

ABD'deki FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan Nedim Şener imzalı habere göre Gülen koronavirüse yakalandı ve kalp ritmi ciddi şekilde bozulunca sağ kol ile bacağında kısmi felç oluştu.

Örgütün Gülen'in hastalanmasının ardından büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Şener'in iddiasına göre "Baş Yüceler Şurâsı" toplanıp, vekalet edecek ismi İsmail Büyükçelebi olarak belirledi.

İLK MÜRİDLERDEN BİRİ

Örgütün ABD imamı olan İsmail Büyükçelebi, GÜlen'in 1966'da İzmir'deki çalışmaları sırasında örgüte ilk kazandırdığı isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

10 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYOR

Büyükçelebi, İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Kırmızı Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle yer alıyor.

İsmail Büyükçelebi'nin adı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ABD'deki "The Respect Institute Inc" isimli kuruluşa Türkiye'den yaklaşık 2 milyon dolar gönderilmesiyle ilgili soruşturmada da geçiyor. Büyükçelebi'nin "Hocaefendinin emaneti" dediği "Respect" için para topladığı belirtiliyor

