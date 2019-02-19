FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY terör örgütünün 'kadın yapılanması' soruşturması kapsamında; 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen 22'si kadın 26 şüpheli yakalanırken, gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan Yasemin Ören'in de olduğu öğrenildi.
(AA-DHA)
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