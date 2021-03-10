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FETÖ'nün 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı

10.03.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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FETÖ'nün 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ/PDY'nin firari 'mahrem ablası' M.A, Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan M.A.'nın, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde örgütün gaybubet evinde saklandığını tespit etti. Evin bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar sırasında durdurulan araçta M.A. gözaltına alındı.

M.A'nın Bank Asya'da hesabının olduğu, FETÖ'ye müzahir şirketlerde çalıştığı ve ByLock kullandığı tespit edildi. M.A.'nın eşi S.A'nın da, örgütün emniyet 'mahrem imamı' olduğu ve halen tutuklu olduğu öğrenildi.

M.A. yapılan işlemlerin ardından İstanbul'a gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Ankara

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