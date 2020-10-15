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FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 21:21 | Son Güncelleme

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.Balıkesir Terörle Mücadele Şube ekiplerinin 3 gün önce gerçekleştirdiği FETÖ/PDY eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı bugün tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Balıkesir Terörle Mücadele Şube ekiplerinin 3 gün önce gerçekleştirdiği FETÖ/PDY eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı bugün tutuklandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, TEM ekipleri tarafından Balıkesir, Edirne, Ankara ve Sakarya’da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 3’ü halen görevde, 5’i ihraç edilmiş 8 subay ile 2 sivili gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye çıkarılan 10 şüpheliden 6’sı bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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