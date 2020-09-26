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FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik İstanbul merkezli 26 ilde yapılan operasyonda, örgütün üniversite yapılanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı alınan 71 kişiden 56’sı yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik İstanbul merkezli 26 ilde yapılan operasyonda, örgütün üniversite yapılanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı alınan 71 kişiden 56’sı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Biruni Üniversite Hastanesi’nin Baş Hekimi Mahir Cengiz ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Ali Buldu’nun da olduğu öğrenildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, FETÖ’nün üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerince kullanılan ByLock adlı gizli haberleşme ağının çözümlemeleri sonrası FETÖ’yle bağlantıları tespit edilen ve 58’i aktif görevde bulunan 71 akademisyen ile idari personel hakkında gözaltı kararı verilen kişileri yakalamak için operasyon düzenlemişti.
Emniyet ekipleri, İstanbul başta olmak üzere 26 ilde düzenlediği operasyonlarda, Biruni Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahir Cengiz, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde görevli Uzman Dr. Eyüp Varol ile Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Buldu’nun da aralarında olduğu 56 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Güvenliik güçlerince düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ zanlılarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarılırken, firari 15 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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