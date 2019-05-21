FETÖ sanığı eski hakimlere hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan iki eski hakim, 7 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Erhan İnal ve Aydın Bahtiyar ile avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı, İnal ve Bahtiyar'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.
"FETÖ ile bir alakasının" olmadığını savunan İnal, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespite "katılmadığını" söyleyerek beraatini istedi.
Suçsuz olduğunu savunan Bahtiyar da beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum ettiği sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar verdi.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalarda meslekten ihraç edilen Çanakkale hakimi Erhan İnal ve Ezine hakimi Aydın Bahtiyar, gözaltına alınmıştı.
İnal ve Bahtiyar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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