HABER

FETÖ sanığı eski hakimlere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:05 | Son Güncelleme

İzmir'de haklarında dava açılan meslekten ihraç edilen Çanakkale hakimi Erhan İnal ve Ezine hakimi Aydın Bahtiyar'a 7 yıl 1'er ay hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan iki eski hakim, 7 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Erhan İnal ve Aydın Bahtiyar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, İnal ve Bahtiyar'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

"FETÖ ile bir alakasının" olmadığını savunan İnal, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespite "katılmadığını" söyleyerek beraatini istedi.

Suçsuz olduğunu savunan Bahtiyar da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum ettiği sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar verdi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalarda meslekten ihraç edilen Çanakkale hakimi Erhan İnal ve Ezine hakimi Aydın Bahtiyar, gözaltına alınmıştı.

İnal ve Bahtiyar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Bingöl'de, Türk semenderi görüldüBingöl'de, Türk semenderi görüldü
Cenk Eren, çocuk parkını yıkan eski muhtarın köyüne park yaptırdıCenk Eren, çocuk parkını yıkan eski muhtarın köyüne park yaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ hakim ihraç İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi Sanık

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu: Çocuklarda darp ve kötü muamele izi yok

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu tamamlandı

Eskişehir'de 4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

AYM'den tutuklu ve hükümlüler için 'ihlal' kararı

AYM'den tutuklu ve hükümlüler için 'ihlal' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.