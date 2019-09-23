FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine etkin pişmanlık indirimi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Yargıtay üyesi Günal Akyol, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Akyol hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Günal Akyol ile avukatı katıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek, örgütle ilgili bildiklerini önceki duruşmalarda anlatan Akyol, esas hakkındaki savunmasında da "Pişmanım. Bunun öz eleştirisini 3 yıldır yapıyorum." dedi. Akyol, 15 Temmuz darbe girişimi ile terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i lanetleyerek, "Girişimin baş mimarı olduğu anlaşılan ve Pensilvanya'daki ininde saklanan bu zat zerre kadar içinde insanlık taşıyorsa gelir teslim olur, Türk yargısı önünde hesap verir. Bunu yapmazsa Türkiye'ye getirilerek yargı önünde hesap vermesi sağlanmalıdır." diye konuştu.

Önceki duruşmalarda FETÖ üyesi yüksek yargı üyeleriyle ilgili bilgiler veren Akyol, beraatini istedi. - Karar Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu. Sanığın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak 5 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Sanığın, etkin pişmanlık göstererek itirafta bulunması, örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler vermesi nedeniyle, bu bilgilerin mahiyeti ve etkin pişmanlık gösterdiği zaman dikkate alınarak, TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince cezası 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çevrildi.