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FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:29 | Son Güncelleme

"Terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuksuz yargılanan Fadime Akkoç katıldı.

Sanık Akkoç, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Örgütle bir bağının olmadığını savunan Akkoç, "Ben çok fazla telefon hattı değiştirdim. ByLock'un yüklü olduğu hattı kesinlikle kullanmadım demiyorum. Ancak bu hattı kullanıp kullanmadığımı hatırlayamıyorum." dedi.

Suçsuz olduğunu iddia eden Akkoç, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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