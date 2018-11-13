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FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Kayseri'de aralarında meslekten ihraç edilen subay ve polis memurunun da bulunduğu 4 sanık, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilen subay ve polis memurunun da bulunduğu 4 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık meslekten ihraç edilen subay Mehmet M, tutuksuz sanıklar polis memuru Muhammet B. ile Mustafa B, Serkan O. ve avukatları hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları ile ardışık aramayla irtibat kurduğu, ankesörlü telefondan görüştüğü iddiasını kabul etmeyen Mehmet M, "Terör örgütü ile bağlantım yok. Yaşam tarzım, bu örgüte uymamaktadır. 8 aydır tutukluyum, suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

TÜRKSAT AŞ Kayseri İl Müdürlüğünde çalıştığını belirten sanık Serkan O. da 2014 yılında örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya 13 bin lira yatırdığı iddiasını kabul etmedi. Talimatla para yatırmadığını belirten Serkan O, masum olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Sanıklar Muhammet B. ve Mustafa B. de haklarındaki örgüt üyeliği iddiasını reddederek tahliye ve beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, Mehmet M'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, Muhammet B. ve Mustafa B'ye aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Sanık Serkan O'ya, "terör örgütüne yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, sanık Mehmet M'nin tahliyesine hükmetti.

- Boydak Holding eski yöneticisinin eşine beraat

Öte yandan, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka duruşmada, aynı örgüt kapsamında daha önce yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Boydak Holding eski yöneticilerinden E.B'nin eşi tutuksuz sanık E.B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlandı.

Sanık E.B, savunmasında, örgütle hiçbir ilgisi olmadığını iddia ederek "Ben o adamı dinleyecek birisi değilim. Benim tamamen hayat görüşüme ters. FETÖ’den yargılanmak ağrıma gidiyor. FETÖ’nün en büyük mağdurlarından biri biziz. FETÖ’den ve elebaşı Fetullah Gülen’den nefret ediyorum. Hayatımın sonuna kadar bu insanlardan nefret edeceğim. Vatanıma, milletime asla ihanet edecek bir şey yapmadım." diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık E.B'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Aynı suç kapsamında, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan eski Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. S.D. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, S.D'nin de delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

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FETÖ sanıkları hapis cazası Kayseri

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