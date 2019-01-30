HABER

FETÖ şüphelisi çift, sahte kimlik ve kar maskesiyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Sezai D.

FETÖ şüphelisi çift, sahte kimlik ve kar maskesiyle yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Sezai D. (40) ile eşi Elif D. (39) sahte kimlik ve kar maskeleriyle yakalandı.
Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılında hakkında 'silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme' suçundan yakalama kararı çıkarılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki görevinden ihraç edilen Sezai D, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Gökmeydan Mahallesi'nde kovalama sonucu yakalandı. Ankara'nın Keçiören ilçesi Kaymakamlığı'nda çalışırken meslekten ihraç edilen eşi Elif D.'yi (39) de yine aynı mahallede bulunan hücre evinde yakaladı.
Örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirtilen çiftin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde düzenlenmiş 2 adet sahte nüfus cüzdanı, 3 adet cep telefonu, dizüstü bilgisayar, flaş bellek, başka kişiler adına düzenlenmiş banka kartları, bir miktar para ve 2 adet milli piyango biletinin yanı sıra polise yakalanmamak için kullandıkları kar maskesi ele geçirildi. Polis ekipleri çiftin ayrıca, FETÖ mensupları tarafından dağıtılan soruları alarak 2010 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) başarılı olduklarını ve böylelikle işe yerleştirildiklerini de belirledi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI

FETÖ şüphelisi çift, sahte kimlik ve kar maskesiyle yakalandı

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
FETÖ şüphelisi çift saklandıkları hücre evinde yakalandıFETÖ şüphelisi çift saklandıkları hücre evinde yakalandı
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklamaManavgat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.