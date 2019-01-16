FETÖ şüphelisi Gaziantep'te hücre evinde yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan E.K'nin Gaziantep'te FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreste olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen E.K'yi yakaladı.

Örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından Samsun'a getirildi.

