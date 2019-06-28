FETÖ şüphelisi kadın yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta devriye gezen jandarma ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan E.N. (26) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Ayaklıcaoluk Mahallesi'nde devriye gezen Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine E.N.'yi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan Erzurum 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı olduğu belirlenen E.N., gözaltına alındı. E.N., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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