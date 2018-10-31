HABER

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski TRT çalışanları hakkında mütalaa

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan 44 eski TRT çalışanı hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan 42'si için 15 yıla kadar hapis istedi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan 44 eski TRT çalışanı hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan 42'si için 15 yıla kadar hapis istedi.
Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 9'u tutuklu 44 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme sanıkların savunmalarının tamamlandığını belirterek mütalaa için duruşma savcısına söz verdi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, yurt dışına kaçmak isterken yakalanan eski spiker Hamza Günerigök ile Abdullah Yeldan ile 39 diğer ismin örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 15 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen diğer isimler ise şöyle: Ahmet Çat, Ahmet Özdemir, Ali Hancı, Ayhan Baykara, Beşir Elmas, Cumali Çaygeç, Enes Bora, Ertan Rıha, Eşref Üzüm, Evren Kara, Eyüp Keser, Koray Demirci, Mehmet Akif Öztürk, Mehmet Salih Helvacı, Niyazi Özkan, Orhan Tokmak, Osman Taha Sirkeci, Özkan Püsküllü, Selçuk Çelik, Serkan Canbaz, Sezai Yavaş, Sinan Güneş, Şaban Harman, Tuğral Çakır, Yunus Ayhan, İbrahim Öztürk, Hüseyin Arslan, Murat Karaca, Hakan Karaca, Ali Fuat Ayhan, Özgür Aksoy, Salih Üzer, Nurdan Ayşe Coşkun, Kubilay Süslü, Şefik Cürebal, Ali Suat Günek, Emrah Timuçin Yazıcı, Mehmet Kuş ve Safiye Tokgöz. Savcı, sanık Murat Kaban'a etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını, kovuşturma aşaması tamamlanmayan sanıklar Sultan Öztürk ve Sedat Turhan'ın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.
Mahkeme, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Olacak iş değil! En yakın arkadaşının babasıyla...Olacak iş değil! En yakın arkadaşının babasıyla...
Kayseri'de kaçak alkol operasyonuna 1 gözaltıKayseri'de kaçak alkol operasyonuna 1 gözaltı
Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıAkyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'

Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'

Kaçakçının evindeki kitap şoke etti

Kaçakçının evindeki kitap şoke etti

Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.