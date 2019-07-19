FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası

CEMİL MURAT BUDAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz, cezaevinde örgütün eğitim ve propaganda faaliyetlerini yaptığı gerekçesiyle 19 gün hücre cezasına çarptırıldı. Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 25 Ocak'taki duruşmasında sanıklar mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada sivil imam Batmaz ancak mercekle okunabilecek şekilde küçük harflerle yazdığı mektubu tutukluların bulunduğu bölüme attı. Bu sırada eski binbaşı Fatih Çolak ve astsubay Hamit Çıplak, önlerine düşen mektubu almak için hamle yaptı ancak durumu fark eden jandarma, mektuba el koyarak tutanak tuttu. Sivil imam Batmaz tarafından FETÖ elebaşı Gülen'e yazıldığı tespit edilen mektupta, "Muhterem efendim, ABD'den gelen heyetle alakalı bir arzda bulunmak istiyorum." ifadesi dikkati çekti. Batmaz, mektubunda örgüt elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD heyetinin huzurunda cumhuriyet savcıları tarafından alınan ifadesine değindi.

Batmaz, mektubunda savcıların "Gülen'i tanıyor musun? Darbeye etkisinin olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna, "Tanımıyorum. Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi düşünmezler." şeklinde cevap verdiğini belirtti. Sivil imam Batmaz'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektubun sonunda "Efendim, basında terörün finansmanı ile alakalı haberler gerçek dışı. Dualarınızı talep ediyor, hürmetlerinizi arz ediyorum." ifadesi yer aldı. Tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Kemal Batmaz hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Batmaz, mektupta yazılanları daha önce mahkemedeki savunmasında dile getirdiğini öne sürerek, bunların herkese mal olmuş bilgiler olduğunu savundu. Duruşma salonunda ele geçirilen metinde değişiklik yapılmış olabileceğini ileri süren Batmaz, yazının başına "Muhterem efendim", sonuna da "Dualarınızı talep ediyor, hürmetlerinizi arz ediyorum" cümlelerinin başkaları tarafından eklendiğini iddia etti.