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FETÖ'den aranan çiğ köfte işletmeleri sahibi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi olan ve aynı zamanda kanun hükmünde kararname ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunan, bir süredir de hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya, evinin önünde otomobilini hareket ettirmek üzereyken gözaltına alındı. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı öğrenildi. Murat Sivrikaya, Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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