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FETÖ’den gözaltına alınan emekli astsubaya adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan emekli astsubay, polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan emekli astsubay, polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan emekli astsubay E.İ., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan E.İ., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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