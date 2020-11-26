FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Nurettin Oruç’a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Nurettin Oruç’a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Nurettin Oruç’a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Nurettin Oruç’a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.