FETÖ'nün dershaneler sorumlusuna 13,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde dershaneler sorumlusu olduğu ve örgüte yakınlığı ile bilinen Serhat Dershaneleri Genel Müdürlüğünü de yaptığı iddia edilen tutuklu sanık Yavuz Karagöz'e, 13,5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan, firari Yavuz Karagöz geçen 27 Mart'ta İzmir’de sahte kimlikle yakalandı. Karagöz'ün FETÖ'nün sözde 'Kayseri dershaneler sorumlusu olduğu', örgüte yakınlığı ile bilinen Serhat Dershaneleri Genel Müdürlüğünü yaptığı, örgüte ait şirketleri yönettiği, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kaydının bulunduğu ve iş insanlarının, öğretmenlerin örgüt adına yurt dışına seyahetlerini organize ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelisi Yavuz Karagöz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Yavuz Karagöz ile avukatı hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları reddeden FETÖ şüphelisi Karagöz, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Yavuz Karagöz'ü, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

