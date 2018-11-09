Tokat'taki, FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 avukat ile bir uzman yardımcısı, İstanbul, Ankara, Artvin ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
Adli kontrol şartıyla salıverilen şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
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