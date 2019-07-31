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FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarından Osman Güngör'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Osman Güngör, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Güngör ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Güngör'e söz verildi.

İsnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını iddia eden Güngör, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Güngör, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Suçsuz olduğunu savunan Güngör, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tevfik Gerçek, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Güngör'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Güngör'ün tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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